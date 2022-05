Oddi: «La Lazio ha il quinto posto nelle mani, speriamo non siano bucate...»

L’ex biancoceleste Oddi ha parlato della posizione in classifica della Lazio che al momento vale un posto in Europa League

Giancarlo Oddi, storico ex difensore della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha parlato dell’attuale posizione in classifica dei biancocelesti che vale un posto in Europa League.

EUROPA LEAGUE – «La Lazio ha il destino nelle proprie mani, speriamo non siano bucate. Dobbiamo arrivare al quinto posto, era il piazzamento che mi aspettavo ad inizio di stagione e vorrebbe dire aver fatto una buona stagione».

RINFORZI IN DIFESA – «Patric è un buon giocatore, ho sempre lodato il suo impegno ma continuo a pensare che non sia una certezza come difensore centrale. I fatti dicono che è riuscito a scalare posizioni, è più certo lui del posto degli altri due (Luiz Felipe e Acerbi, ndr). Se dovessi scegliere un centrale italiano bravo punterei su Casale del Verona. Ha buone caratteristiche e margini di crescita».