Oddi: «Immobile deve ritrovare la condizione fisica. Samardzic e Greenwood…». Le parole dell’ex calciatore biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha parlato degli obiettivi della Lazio Samardzic e Greenwood e della condizione fisica di Ciro Immobile. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Per quanto riguarda Samardzic e Greenwood possiamo parlare di giocatori di livello, poi non dobbiamo esagerare nelle valutazioni. Il mercato è lungo, c’è tempo, ma già il fatto di puntare certi giocatori è un segnale. Questi sono elementi importanti, vedremo cosa accadrà. Rispetto ad Immobile, dobbiamo solamente sperare che possa tornare in buone condizioni fisiche. Questa è la priorità, poi sulla sua predisposizione al gol non si discute. La struttura fisica in un calciatore è un aspetto da sempre importante, poi il calcio evolve ed ogni epoca ha i suoi requisiti. Non è facile trovare dei giocatori che possano abbinare qualità e fisicità, soprattutto nei più giovani».