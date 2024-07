Oddi: «Immobile bastonato, giusto che vada via. Sulla società…». Le parole dell’ex calciatore biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di tag24.it, Giancarlo Oddi ha parlato della decisione di Ciro Immobile di lasciare la Lazio e delle scelte della società biancoceleste. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Penso che se a Ciro sia pervenuta una richiesta importante, è giusto che vada. Specialmente quest’ultimo anno non ci si fidava di lui, ma io lo avrei fatto giocare sempre. Va a guadagnare dei bei soldi e va verso la fine della sua carriera: per me fa bene ad andare. Ultimamente Ciro non è stato molto idolatrato, gli hanno dato delle bastonate, e alla fine uno fa anche una scelta. Credo faccia bene ad andare via al di là dei soldi, possiamo dire che si sia arrivati alla fine di un ciclo. Sta di fatto che lui rimane un grande bomber; non un attaccante, ma un vero e proprio goleador. Bisogna solo fargli un applauso e basta. Inoltre abbiamo visto la Nazionale come si sia destreggiata bene senza di lui: di tiri in porta pochissimi agli Europei, ma quando non segnava lui era tutto un dramma.

Sicuramente la società deve intervenire, ma non su uno, bensì due attaccanti. Perché andando via lui, Felipe Anderson e Luis Alberto, il tifoso si aspetta che vengano presi giocatori di valore, sennò ogni volta si dice sempre di ricominciare da capo, e non si va avanti. Arriva un nome importante? Me lo auguro per la società e per la squadra. Il tifoso è quello che ha sempre ragione per me, se si comporta a modo; hai dato via Milinkovic, ora anche Luis Alberto e Felipe, bisogna dare un segnale per far entusiasmare la piazza. Si deve puntare un nome che dimostri come la società ci tenga ai tifosi, anche per invogliarli a fare l’abbonamento. Ma a parte questo il tifoso della Lazio ci sarà sempre, non molla mai».