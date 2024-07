Oddi: «Le cifre per Greenwood non erano congrue. Su Noslin…». Le parole dell’ex calciatore biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex calciatore della Lazio Giancarlo Oddi ha parlato della trattativa per Greenwood e dell’acquisto di Noslin. Queste le sue parole:

PAROLE – «La Lazio ha provato in tutti i modi per prendere Mason Greenwood, evidentemente le cifre non erano congrue. Certo, se veramente arrivasse qualcuno di più forte non ci penserei a Greenwood ma so che non sarà così. Fosse arrivato avremo fatto tutti i complimenti alla società. Mi auguro che Noslin possa diventare un altro Immobile, non so se sia costato troppo, diamo voce al campo prima di giudicarlo. Baroni lo conosce bene, si è esposto, vedremo».