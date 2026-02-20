Oddi: «Il Flaminio sarebbe diverso dall’Olimpico dal punto di vista emotivo! Sarri? Dico questo»

Giancarlo Oddi, ex Lazio, è intervenuto in merito alla protesta dei tifosi e al progetto sullo stadio Flaminio. Le dichiarazioni

In vista della sfida contro il Cagliari domani 21 febbraio alle 20:45, l’ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi è intervenuto in collegamento a Radiosei per commentare la situazione attuale in casa Lazio. Quest’ultimo ha parlato innanzitutto della protesta dei tifosi, evidenziando le difficoltà che la squadra sta vivendo anche fuori dal campo. L’ex giocatore ha sottolineato l’importanza di ritrovare l’unità all’interno del club, in un periodo che si sta rivelando difficile.

Inoltre, Oddi ha espresso il proprio parere sul progetto della Lazio riguardante la riqualificazione dello stadio Flaminio. Un progetto ambizioso presentato dalla società biancoceleste, che punta a riportare il club a casa sua con un impianto rinnovato e moderno, ma che deve confrontarsi anche con le criticità legate alle opposizioni e alle aspettative dei tifosi. Vi riportiamo le sue parole:

FLAMINIO – «Il Flaminio sarebbe totalmente diverso dal punto di vista emotivo rispetto all’Olimpico! A chi lo intesterei tra Chinaglia e Maestrelli? Sceglierei Tommaso senza ombra di dubbio. Lui è stato il massimo, rappresenta tutti noi e solo lui poteva tenere a bada quel gruppo. Quando è arrivato alla Lazio, Giorgio era preoccupato. Era alquanto in sintonia con Lorenzo, il predecessore di Maestrelli. Poi sono diventati come padre e figlio. Intestarlo a lui sarebbe il minimo che si possa fare».

SITUAZIONE SARRI – «Quella di Sarri è una situazione particolare. Da ciò ci rimette solamente la squadra, i giocatori la subiscono. Vedere l’Olimpico così vuoto è davvero una tristezza. Quando entri in campo condiziona, certamente non è una spinta a dare qualcosa in più».