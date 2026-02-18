Oddi avverte: «Attenzione al Cagliari! Mi aspetto una prestazione importante»

Giancarlo Oddi, ex giocatore della Lazio, è intervenuto in vista della sfida delicata in programma con il Cagliari. Le sue parole

L’ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi è stato ospite durante la trasmissione di Radiosei, dove ha commentato le ultime novità in casa biancoceleste. Oltre ad aver parlato del progetto per il restyling dello stadio Flaminio, che la Lazio punta a rendere la sua nuova casa, Oddi ha anche analizzato la prossima partita della squadra, che vedrà i biancocelesti affrontare il Cagliari sabato 21 febbraio alle ore 20:45, nel 26° turno di Serie A.

Ultimissime Lazio LIVE: Gila out contro il Cagliari e le parole di Pancaro

Cagliari Lazio, la sfida vista da Oddi

Parlando della gara contro il Cagliari, Oddi ha evidenziato le difficoltà e le opportunità che la Lazio dovrà affrontare, sottolineando la necessità di non sottovalutare l’avversario e di mantenere alta la concentrazione per proseguire nella corsa al vertice. Un confronto importante, che potrebbe segnare un passo decisivo per la stagione biancoceleste. Vi riportiamo le sue parole:

«Bisogna stare attenti al Cagliari, specie dopo la sconfitta casalinga col Lecce. Mi aspetto una prestazione importante!».