Oddi a Radiosei: «La Lazio regali ai tifosi un colpo che li faccia sognare. Su Greenwood e Samardzic dico questo»

Oddi, l’ex biancoceleste si esprime riguardo la situazione di calciomercato della Lazio soffermandosi su Samardzic e Greenwood

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Giancarlo Oddi, il quale fa il punto della situazione sul calciomercato della Lazio rilasciando queste parole a riguardo

CALCIOMERCATO LAZIO – Che la Lazio si sta già muovendo fin da subito sul mercato, mi fa ben sperare, è un passo avanti.

Sto aspettando il mercato per capire se la società è convinta a far tornare l’entusiasmo ai tifosi. Non c’è un nome in particolare che mi interessa arrivi. Mi auguri che si facciano più nomi, per avere la certezza che la società stia sondando vari nomi importanti.

Sappiamo che la Lazio non può acquistare 5 calciatori al livello di Greenwood. Le partite si vincono con i giocatori di qualità: la squadra ha perso 3 giocatori di questo livello. Se dopo essere arrivato secondo meritatamente, non arrivi neanche tra le prime quattro, ovviamente si tratta di un fallimento. Spero che la società dimostri, il tentativo almeno, di prendere un certo tipo di calciatori. Se arrivassero due profili come Greenwood e Samardzic mi riterrei soddisfatto.

Nel calcio di oggi, conta pochissimo il modulo tattico, contano i giocatori che sappiano saltare l’uomo. I calciatori ormai devono avere più di una qualità, devono saper fare più cose, e saperle fare bene