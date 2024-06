Nuovo allenatore Lazio, Zazzaroni SENTENZIA: «Baroni? I laziali con Lotito devono capire QUESTA cosa»

Nuovo allenatore Lazio, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha commentato l’imminente arrivo di Marco Baroni: le dichiarazioni

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha commentato l’arrivo di Marco Baroni alla Lazio come sostituto di Igor Tudor.

PAROLE- «Il laziale guardi in faccia la realtà, so che non è semplice per un tifoso: Claudio Lotito è sempre stato questo, fin dal primo giorno, un presidente che non farà mai sognare. Non farà mai fallire la Lazio: ne andrebbe del suo amor proprio. Baroni è bravo, a sessant’anni si gioca l’occasione della vita e non merita di diventare un punto di scontro tra la realtà e la fantasia. L’unica differenza tra la fantasia e la realtà è che la fantasia deve avere un senso».