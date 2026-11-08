Nuno Tavares si ferma, altra tegola per la Lazio! Cosa è successo e le sue condizioni

Infortunio Nuno Tavares, cresce la preoccupazione in casa Lazio dopo la sostituzione del terzino portoghese durante la sfida del Maradona

Non arrivano buone notizie per la Lazio di Gennaro Gattuso durante la sfida contro il Napoli, valida per l’undicesima giornata della Serie A 2026/2027. Anche Nuno Tavares è stato costretto a fermarsi per un problema fisico. Il laterale portoghese, già alle prese con un affaticamento muscolare nei giorni precedenti alla trasferta campana, ha concluso il primo tempo zoppicando, rendendo necessaria la sostituzione all’intervallo. Al suo posto è stato scelto Alfonso Pedraza, chiamato a presidiare la corsia sinistra nella seconda frazione di gioco.

Cosa è successo nel primo tempo di Napoli-Lazio

Il problema è emerso nel corso della prima frazione della sfida dello stadio Diego Armando Maradona. Nuno Tavares, schierato dal primo minuto da Gattuso nonostante le condizioni fisiche non ottimali, ha accusato un nuovo fastidio muscolare. L’ex giocatore dell’Arsenal è riuscito a terminare il primo tempo, ma le difficoltà evidenziate nei movimenti avrebbero spinto lo staff tecnico biancoceleste a evitare ulteriori rischi.

Da qui la decisione di inserire Pedraza alla ripresa del gioco, una scelta che permette alla Lazio di mantenere un esterno di ruolo sulla fascia sinistra senza aggravare le condizioni del portoghese.

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Infortunio Nuno Tavares, il problema era già emerso prima della sfida

Le condizioni di Nuno Tavares rappresentavano già uno dei principali interrogativi della vigilia. Il laterale lusitano aveva infatti accusato un affaticamento muscolare che ne aveva condizionato la preparazione alla partita contro la formazione allenata da Massimiliano Allegri. Il calciatore era tornato ad allenarsi con i compagni dopo aver accusato un problema fisico già emerso in occasione della precedente sfida contro il Cagliari.

Nonostante le precauzioni adottate, Gattuso aveva deciso di puntare su di lui dal primo minuto, come confermato dalle formazioni ufficiali pubblicate dalla società biancoceleste.

La zona interessata dal nuovo fastidio sembrerebbe essere la stessa già monitorata nei giorni precedenti. Saranno però necessarie ulteriori valutazioni per capire se si tratti di una semplice riacutizzazione dell’affaticamento oppure di un problema più significativo.

Nuno Tavares, quali sono i possibili tempi di recupero?

L’aspetto che maggiormente preoccupa l’ambiente biancoceleste riguarda l’eventuale entità dell’infortunio. Al momento non è possibile confermare la presenza di una lesione muscolare, così come non ci sono elementi sufficienti per stabilire tempi di recupero.

Lo staff medico della Lazio dovrà valutare le condizioni del terzino e stabilire se saranno necessari esami strumentali per approfondire la situazione. La prossima sosta per le nazionali potrebbe rappresentare un’opportunità per gestire il recupero del giocatore, qualora il problema risultasse di lieve entità.

L’eventuale indisponibilità di Nuno Tavares costringerebbe Gattuso a rivedere le proprie scelte sulla corsia sinistra. In questo senso, Alfonso Pedraza rappresenta una delle alternative più immediate per garantire continuità al reparto difensivo.