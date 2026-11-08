Infortunio Sutalo, tegola per la Lazio contro il Napoli! Sospetto stiramento per il croato

Infortunio Sutalo, preoccupazione in casa Lazio durante la sfida del Maradona: il difensore croato avverte un problema alla coscia. Si teme uno stiramento
La Lazio di Gennaro Gattuso deve fare i conti con una brutta notizia durante la sfida contro il Napoli, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Dopo il vantaggio firmato da Davide Frattesi, la formazione biancoceleste perde Josip Sutalo per un problema muscolare. Il difensore croato si è fermato mentre cercava di recuperare terreno sull’attaccante avversario Rasmus Hojlund, facendo immediatamente scattare l’allarme per le sue condizioni fisiche.
Cosa è successo durante Napoli-Lazio
L’episodio si è verificato durante un’azione offensiva della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Sutalo, lanciato all’inseguimento di Hojlund, ha avvertito una fitta nella parte posteriore della coscia, interrompendo improvvisamente la propria corsa.
Il centrale biancoceleste si è quindi accasciato sul terreno di gioco, facendo temere fin da subito un problema di natura muscolare. La dinamica dell’episodio lascia ipotizzare un interessamento dei flessori, ma soltanto gli esami strumentali potranno chiarire l’effettiva entità dell’infortunio.
Infortunio Sutalo, si teme uno stiramento: i possibili tempi di recupero
Le prime preoccupazioni riguardano un possibile stiramento muscolare alla coscia. Al momento, tuttavia, non è possibile confermare una diagnosi precisa, né stabilire con certezza quanto tempo il difensore dovrà rimanere lontano dal campo.
Tra le ipotesi vi è quella di uno stop di circa un mese, uno scenario che rappresenterebbe una perdita significativa per Gattuso. Si tratta comunque di una previsione da verificare attraverso gli accertamenti medici previsti nei prossimi giorni.
Molto dipenderà dall’eventuale presenza di una lesione e dal suo grado. Lo staff sanitario della Lazio dovrà valutare attentamente la situazione prima di definire un programma di recupero e stabilire quando il calciatore potrà tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo.
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A rischio anche la convocazione con la Croazia
Il problema fisico arriva inoltre in un momento particolarmente delicato del calendario, considerando l’imminente sosta dedicata alle nazionali. Sutalo rischia infatti di dover rinunciare agli impegni con la Croazia per concentrarsi esclusivamente sul percorso di recupero. Un’eventuale lesione muscolare renderebbe complicata la sua disponibilità per la selezione croata, ma anche in questo caso saranno necessari ulteriori aggiornamenti prima di considerare certa l’assenza.
La possibile indisponibilità del centrale rappresenterebbe un problema importante per Gattuso, che in questa prima parte di stagione ha trovato nella coppia composta da Sutalo e Oliver Provstgaard un riferimento per il reparto arretrato.