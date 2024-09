Nuno Tavares a LSC: «RAMMARICO per non aver vinto. Spero di poter dare DI PIU’ alla Lazio e vi SVELO una cosa»

Nuno Tavares ha così commentato ai canali ufficiali del club il pareggio tra Lazio e Milan: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di LSC ha parlato così Nuno Tavares dopo Lazio Milan.

LE PAROLE – «È stata una gara importante, sono soddisfatto per la prestazione e c’è rammarico per non aver portata a casa la vittoria. La testa è già sulla prossima sfida dopo la sosta. Spero di poter dare sempre di più per la Lazio, ho passato momenti difficili per infortuni ma ora sono alle spalle e voglio aiutare la squadra. Come mi trovo qui? Mi sento bene, sono felice. Dopo l’infortunio non è stato facile, ma ho sentito il supporto del club e dei compagni».