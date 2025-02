Nuno Tavares Lazio, finalmente il rientro tra i convocati! Subito in campo contro il Monza? Cosa filtra

Nuno Tavares Lazio, il rientro del portoghese tra i convocati contro il Monza: subito in campo oggi all’Olimpico? Le ultime di formazione

Giorno di gara per la Lazio, che oggi alle 15 scenderà in campo all’Olimpico per il 24esimo turno di campionato, in cui l’avversario della squadra di Baroni sarà il Monza.

Un match per il quale tornerà finalmente a disposizione Nuno Tavares dopo l’infortunio rimediato. Il terzino portoghese si è lasciato il problema alle spalle ed è pronto a partire anche da titolare contro i brianzoli.