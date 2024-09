Nuno Tavares Lazio, anche Caicedo IN ESTASI: l’ex attaccante NON trattiene il commento

Nuno Tavares Lazio, anche Caicedo in estasi per la prova dell’esterno portoghese: il commento dell’ex attaccante

Splendida la prestazione offerta da Nuno Tavares nel pareggio per 2-2 tra Lazio e Milan, dove alla prima da titolare il portoghese ha fornito due assist vincenti per i compagni, vincendo anche il premio di migliore in campo.

Tra i tanti ad acclamare il giocatore sui social c’era anche Felipe Caicedo, che ad un commento sul suo profilo X ha risposto con un semplice ma chiaro “Senza dubbio” su chi gli diceva che l’ex Marsiglia è stato il migliore in campo.