Calciomercato Lazio, c’è un giocatore in uscita! Lui però ha detto di no a queste due offerte, i dettagli

Calciomercato Lazio, c’è un calciatore in uscita! Lui però ha rifiutato già ben due offerte, tutti i dettagli

Il calciomercato della Lazio non riguarda soltanto nuovi acquisti, ma anche la gestione degli esuberi, elemento cruciale per riequilibrare il monte ingaggi e ottimizzare la rosa. Tra i principali nomi in uscita figura Mohamed Fares, esterno sinistro algerino classe 1996, rientrato a Formello dopo il prestito all’Apollon Smyrnis, club greco di seconda divisione.

Fares, noto per la sua velocità e capacità di spinta sulla fascia, non rientra nei piani tecnici del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, e la società sta cercando una soluzione definitiva per il suo futuro. Il contratto del giocatore scade a giugno 2026, ma la Lazio punta a liberarsene già in questa sessione estiva, sia per alleggerire il bilancio sia per monetizzare una possibile cessione.

Situazione in stallo: le offerte dalla Grecia non convincono

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, due club greci hanno manifestato interesse concreto per Fares: l’Asteras Tripolis e il PAOK Salonicco. Entrambe le società avrebbero presentato proposte ufficiali, attratte dall’esperienza del giocatore nel campionato ellenico e dalla sua duttilità tattica.

Tuttavia, le trattative hanno subito un brusco rallentamento. Fares ha rifiutato le offerte, principalmente per motivi economici. Le proposte salariali avanzate dai club greci non hanno soddisfatto le richieste del giocatore, che al momento preferisce attendere soluzioni più vantaggiose.

Fabiani al lavoro: priorità alla cessione

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, è al lavoro per trovare una nuova destinazione al giocatore, consapevole che tenerlo in rosa rappresenterebbe un peso non sostenibile. La priorità è individuare un acquirente disposto a investire su Fares, magari in un campionato più competitivo o con maggiori disponibilità economiche.

Futuro incerto: la Lazio attende sviluppi

La Lazio resta in attesa, sperando che la situazione possa sbloccarsi nei prossimi giorni. La palla passa ora al giocatore e al suo entourage: trovare un accordo con uno dei club interessati è fondamentale per rilanciare una carriera che, nella Capitale, sembra ormai giunta al capolinea.