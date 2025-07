Romagnoli Lazio: rinnovo in vista, ma serve pazienza. Il difensore resta centrale nel progetto di Sarri

Romagnoli Lazio: rinnovo in vista, ma serve pazienza. Il difensore resta centrale nel progetto del neo tecnico Maurizio Sarri

Il rinnovo di Alessio Romagnoli è una delle priorità assolute in casa Lazio. La società ha già espresso chiaramente la propria intenzione: blindare il difensore anche per le prossime stagioni, consolidando il legame con uno dei pilastri della squadra. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Romagnoli sarà ancora a disposizione di Maurizio Sarri nella stagione 2024/25. L’accordo per il prolungamento è già stato definito nei suoi contorni principali, ma resta subordinato a precise scadenze finanziarie.

Romagnoli ha conquistato fin da subito la fiducia dell’ambiente biancoceleste e dell’allenatore, diventando un riferimento tecnico e carismatico. Tuttavia, la Lazio è costretta a muoversi con cautela sul fronte contrattuale, a causa dei vincoli imposti dall’indice di sostenibilità economica. Entro il 30 settembre, il club dovrà rispettare il parametro dell’80% nel rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi, come previsto dalle nuove normative FIGC. Per questo motivo, il rinnovo sarà formalizzato solo dopo quella data, ma non è in discussione.

Il presidente Claudio Lotito, atteso a Formello nel weekend per salutare la squadra in ritiro, intende ribadire personalmente la volontà del club di proseguire il cammino con Romagnoli, simbolo della “romanità laziale” e figura centrale nello spogliatoio.

Sarri ha chiesto espressamente di mantenere intatta l’ossatura difensiva, e Romagnoli rappresenta un elemento imprescindibile per leadership e rendimento. Dopo due stagioni di grande affidabilità, il numero 13 si è affermato come uno dei difensori più solidi del campionato, e la Lazio è pronta a premiarlo con un adeguamento contrattuale.

L’operazione non comporterà stravolgimenti economici, ma richiederà il rispetto dei tempi tecnici imposti dai parametri finanziari. Fino ad allora, serviranno pazienza e collaborazione da entrambe le parti. Il legame tra Romagnoli e la Lazio, però, non è mai stato così forte.

Il rinnovo, atteso e ormai annunciato tra le righe, rappresenta una scelta di continuità e stabilità per una squadra che punta ad aprire un nuovo ciclo competitivo, partendo dalla solidità della propria retroguardia.