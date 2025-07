Condividi via email

Mercato Lazio, cessione in dirittura d’arrivo: manca solo l’ok finale! Le ultimissime in casa biancoceleste

Il calciomercato della Lazio procede a ritmo sostenuto, soprattutto sul fronte delle cessioni. La dirigenza biancoceleste è impegnata a snellire la rosa, cercando una sistemazione adeguata per gli esuberi e per i giovani cresciuti nel vivaio. Tra questi spicca Fabio Ruggeri, difensore classe 2004, protagonista di una trattativa ormai agli sgoccioli.

Ruggeri, dalla Salernitana alla Juve Stabia

Dopo il prestito alla Salernitana, Ruggeri è rientrato a Formello e ha preso parte alla preparazione estiva con la Prima Squadra sotto la guida di Maurizio Sarri. Tuttavia, per garantirgli maggiore continuità e spazio, la Lazio ha deciso di favorire una nuova esperienza lontano dalla Capitale. A farsi avanti con decisione è stata la Juve Stabia, neopromossa in Serie B, che punta sul giovane difensore per rafforzare il reparto arretrato.

Il club campano vuole chiudere l’operazione in tempi brevi, con l’obiettivo di avere Ruggeri a disposizione già prima dell’inizio di agosto.

Prestito con riscatto e controriscatto: la formula dell’accordo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’intesa tra le parti è ormai vicina. La Lazio ha proposto una formula che le consenta di mantenere il controllo sul futuro del giocatore: prestito con diritto di riscatto per la Juve Stabia e controriscatto a favore del club capitolino.

Questa soluzione permetterebbe a Ruggeri di accumulare minuti in Serie B, un campionato competitivo e formativo, mentre la Lazio potrà seguirne da vicino l’evoluzione, riservandosi la possibilità di riportarlo in rosa qualora dovesse esplodere definitivamente. La fumata bianca è attesa a breve: Ruggeri è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.