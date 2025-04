Nuno Tavares Juve, Giuntoli per la fascia sinistra vuole il biancoceleste: la posizione di Lotito sul portoghese e la sua valutazione

Nuno Tavares Juve, il club bianconero punterebbe in vista della sessione estiva di mercato al calciatore portoghese per la fascia sinistra

Nonostante non sia ancora iniziata la sessione estiva, il calciomercato Lazio inizia già ad essere in fermento non solo per la parte acquisti ma anche per le cessioni.

Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, i biancocelesti devono fare particolare attenzione alla Juventus, la quale ha messo nel mirino per la fascia sinistra Tavares. Il quotidiano spiega che Giuntoli vorrebbe garantire al club un innesto importante e il portoghese per quel ruolo risulta essere ideale.

Il quotidiano aggiunge inoltre che Lotito, potrebbe optare per la cessione dell’ex Arsenal e farci la plusvalenza, e il valore è quello di 20 milioni di euro