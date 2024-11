Nuno Tavares, il terzino non passa inosservato: convocato dal Portogallo

Nuno Tavares gioca bene e convince tutti: per il terzino sinistro arriva una notizia dalla Nazionale portoghese

Notizia dell’ultima ora: Nuno Tavares è stato convocato in Nazionale per gli impegni contro Polonia e Croazia. Una notizia che renderà sicuramente felice il calciatore, meno i tifosi della Lazio, che si sarebbero goduti bel volentieri l’esclusiva sull’ex Arsenal.

Dopo il match di Serie A in programma a Monza domenica, il classe 2000 non sarà quindi a disposizione di Marco Baroni per circa 10 giorni.