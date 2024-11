Nuno Mendes elogia Tavares: «E' un giocatore di grande qualità e lo sta dimostrando alla grande...»

Nuno Mendes, il terzino portoghese si esprime con parole di elogio nei confronti del giocatore biancoceleste rilasciando a riguardo queste considerazioni

Nel ritiro del Portogallo per le partite di Nations League, ha parlato il terzino del Psg Nuno Mendes il quale si esprime con parole di elogio su Tavares della Lazio

PAROLE – È un piacere giocare con Nuno. È un giocatore con tanta qualità e lo sta dimostrando alla Lazio. È un avversario diretto per me ma ha tanta qualità. Mi piace avere colleghi da cui imparare. È bello per me e per lui, penso che abbia fatto 8 assist in questa stagione. Ha qualità e sarà importante per noi