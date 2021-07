Numeri di maglia, tante sorprese: Vavro prende il 19 di Lulic

Numeri di maglia, tante sorprese in vista della prossima stagione: la 19 di Senad Lulic finisce sulle spalle di Vavro

La prima uscita stagionale della Lazio è caratterizzata anche dalle prime novità per quanto riguarda i numeri di maglia in vista della prossima stagione. In questo senso, Felipe Anderson ha ripreso il suo classico sette.

Elseid Hysaj ha preso il 23, Kamenovic sceglie la 16 da Marco Parolo. La storica maglia di Senad Lulic, la 19, finisce sulle spalle di Vavro che lascia così la 93. Cambiano numero anche Akpa Akpro ed Escalante che ora indossano la 8 e la 5, mentre prima avevano la 92 e la 18. Durmisi prende la 24, Adekanye la 14. Capitolo giovani: Adamonis ha la 31, Bertini la 50, Shehu la 45.