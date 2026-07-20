Arrivano delle novità su Comuzzo, la Lazio rimane in prima fila ma la Fiorentina frena la cessione: le ultime

Comuzzo resta un obiettivo per la difesa della Lazio ma c’è anche il Sassuolo: tutti gli aggiornamenti sulla trattativa con i viola

La Lazio continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato e mantiene alta l’attenzione su Pietro Comuzzo, difensore centrale classe ’05 di proprietà della Fiorentina. Il giovane viola rappresenta uno dei profili individuati dalla dirigenza biancoceleste per aggiungere qualità, prospettiva e freschezza alla retroguardia.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira attraverso il proprio profilo X, i biancocelesti ed il Sassuolo sarebbero attualmente le due società maggiormente interessate al calciatore. Entrambi i club starebbero valutando la possibilità di acquistarlo con la formula del prestito, garantendogli maggiore continuità durante la prossima stagione.

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Il Sassuolo sfida i biancocelesti per Comuzzo

La concorrenza del Sassuolo non deve essere sottovalutata. Il club neroverde considera Comuzzo un elemento adatto al proprio progetto e potrebbe offrirgli uno spazio importante fin dalle prime giornate di campionato.

La Lazio, dal canto suo, segue il centrale con particolare interesse e lo considera un possibile investimento per il presente e per il futuro. Il classe ’05 ha già dimostrato di possedere margini di crescita significativi, attirando l’attenzione di diverse società italiane.

La Fiorentina non ha ancora preso la decisione finale

La principale novità riguarda però la posizione del club viola in quanto il centrale avrebbe destato un’ottima impressione durante i primi allenamenti della preparazione, convincendo lo staff tecnico per atteggiamento e rendimento.

La società toscana ed il nuovo allenatore Fabio Grosso non avrebbero ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Il tecnico vuole valutarlo attentamente prima di autorizzare un’eventuale partenza, lasciando aperta anche la possibilità di trattenerlo in rosa.

La situazione resta quindi in evoluzione: i capitolini non perdono d’occhio il giovane difensore, mentre i viola prendono tempo e non mollano un talento che potrebbe ritagliarsi uno spazio importante nel nuovo progetto tecnico.