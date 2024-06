Noslin su Baroni: «Ha creduto in me. Gli auguro dove andrà di fare una stagione altrettanto soddisfacente come quella appena finita». Le parole del giocatore

Tijjani Noslin, attaccante rivelazione del Verona nella lotta per la salvezza, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Diversi i temi trattati, dalla stagione personale e del club fino al suo rapporto con Baroni, nelle ultime ore accostato alla panchina della Lazio. Queste le parole dell’olandese.

SU BARONI– «Dal primo momento in cui sono arrivato ho capito che con lui avrei lavorato molto bene. Mi ha aiutato tanto ad ambientarmi. Come ho detto altre volte, non mi aspettavo di partire subito titolare, anche se ho sempre lottato per farlo, in qualsiasi squadra e categoria. Baroni ha creduto in me, gli auguro ovunque andrà di fare una stagione altrettanto soddisfacente come quella appena finita a Verona ».