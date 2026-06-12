Hanno Detto
Noslin, scelta di cuore e ambizione: «Sono stato molto vicino a scegliere il Suriname, ma sogno la chiamata dell’Olanda!»
Tijjani Noslin, attaccante della Lazio, quest’oggi ha rilasciato delle dichiarazioni sulle proprie ambizioni e sulla voglia di essere convocato dal CT dell’Olanda
Tijjani Noslin guarda al futuro con un obiettivo chiaro: rappresentare l’Olanda. Il calciatore della Lazio ha raccontato il proprio percorso personale e sportivo nel corso di un’intervista concessa a Ziggo Sport, soffermandosi su una scelta che per lui non è stata affatto semplice. L’attaccante biancoceleste, infatti, è stato molto vicino a vestire la maglia del Suriname, nazionale che avrebbe potuto rappresentare una strada concreta e immediata.
Alla fine, però, ha deciso di aspettare, alimentando il sogno di arrivare un giorno alla selezione olandese. Una decisione nata anche dal consiglio della madre, figura centrale nel suo percorso e nei suoi pensieri.
Noslin non ha nascosto quanto il bivio sia stato reale. La possibilità di scegliere il Suriname era concreta, ma il giocatore ha preferito non chiudere la porta al traguardo più ambizioso. Le sue parole spiegano bene il peso umano e professionale di questa decisione. Le sue parole:
«Sono stato molto vicino a scegliere il Suriname, ma mia madre, che ha sempre creduto nei miei sogni, mi ha detto di aspettare. So di potercela fare. Ci deve essere qualcuno che ti dà questa opportunità, ma devi anche guadagnartela. Non posso ancora dire di essermela guadagnata. La nazionale olandese è un obiettivo e un sogno. Devo diventare un giocatore importante, sono ancora lontano da questo livello».
Una frase che conferma maturità e lucidità. Il calciatore biancoceleste non rinnega il fascino del Suriname, ma ha scelto di inseguire la strada più difficile: quella dell’Olanda. Ora il campo dovrà dire se questo sogno potrà trasformarsi in realtà.
Per Noslin, la prossima stagione con la Lazio può diventare decisiva per guadagnarsi attenzione, spazio e, magari, una chiamata tanto desiderata. Allo stesso tempo resta ipotizzabile una sua cessione qualora dovesse arrivare un’offerta importante: sarà l’estate delle grandi decisioni per lui!
Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Mandas e Provedel e la lettera di Lotito
News
Lotito spinge sul Flaminio, prende forma il progetto dello stadio della Lazio: la futura casa capitolina al centro dei piani
Continua il grande progetto del Flaminio: il piano di Lotito prende forma! Le ultime sulla futura casa della Lazio e...
Tutto pronto per l’addio Romagnoli, il difensore verso il Qatar: siamo ai saluti con il centrale biancoceleste
Per la Lazio arriva un altro saluto importante: Romagnoli pronto a lasciare i biancocelesti per trasferirsi in Qatar! Le ultime...
Lazio pronta a fare i conti con il mercato a saldo zero: la Commissione concede tempo, le possibili soluzioni per lo sblocco
Lazio e vincolo sul mercato: situazione sotto controllo ma ancora aperta per i biancocelesti che auspicano di uscire da questo...