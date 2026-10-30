Noslin carica la Lazio verso il Cagliari: «Sarà una sfida davvero dura! Gattuso mi dà fiducia e crede molto in me»

Tijjani Noslin presenta Lazio Cagliari, partita della decima giornata di Serie A 2026/2027: l’attaccante biancoceleste parla della fiducia di Gattuso e non solo

La Lazio si prepara ad affrontare il Cagliari nella decima giornata di Serie A 2026/2027, con l’obiettivo di dare continuità a un avvio di campionato estremamente positivo. Tra i protagonisti della formazione allenata da Gennaro Gattuso c’è Tijjani Noslin, attaccante che sta trovando spazio e fiducia all’interno del progetto tecnico biancoceleste.

Il giocatore olandese ha presentato la sfida contro la formazione di Fabio Pisacane, soffermandosi sul momento della squadra, sulla propria crescita personale e sul ruolo fondamentale della fede nella sua vita. Parole che testimoniano la determinazione dell’attaccante, intenzionato a continuare a contribuire ai risultati della Lazio.

LAZIO E CAGLIARI – «La cosa più importante è quello che sta dimostrando la squadra. Stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così. Giocare tre partite in una settimana ci fa bene, perché è lo stesso ritmo che si ha quando si scende in campo in Europa. Questa stagione possiamo concentrarci su ogni singola partita, settimana dopo settimana. Se dobbiamo giocarne qualcuna ravvicinata, non è un problema. Sarà una partita difficile contro il Cagliari che ha iniziato bene, a inizio stagione era tra le prime quattro. Sarà una sfida davvero dura, come quella contro il Parma e come tutte le sfide in casa. Se manteniamo la calma, però, facciamo il nostro lavoro e diamo tutto in campo come nelle altre nove sfide, penso che potrebbe andare tutto bene».

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LA FIDUCIA E SUGLI OBIETTIVI PERSONALI – «Credo che non sia cambiato nulla. Il mister mi dà fiducia e crede molto in me. Questo mi permette di fare tutto il possibile per aiutare la squadra. Metterò sempre il gruppo al primo posto. Serve continuare così e darò il massimo in ogni singola sfida. Il duro lavoro ripaga sempre ed è una cosa positiva. Devo continuare così, perché mancano ancora ventinove partite e spero di segnare altri gol».

IL RUOLO DELLA FEDE – «Credo in Dio, e Gesù Cristo è il mio salvatore. Credo profondamente in lui e tutto quello che ottengo è grazie a lui. Per questo lo ringrazierò sempre quando segno un gol, faccio un assist o vinciamo una partita. La fede mi aiuta a mantenere la calma, a restare umile, ad andare avanti e a lottare ogni giorno per il mio posto in squadra».

In vista della partita contro il Cagliari, il messaggio del giocatore è chiaro: nessun calo di concentrazione, massimo rispetto per gli avversari e volontà di proseguire il percorso intrapreso dalla squadra di Gattuso. La Lazio vuole continuare a raccogliere risultati e Noslin punta a essere ancora protagonista, mettendo il proprio contributo al servizio del gruppo.