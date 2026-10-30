Gudmundsson vede la luce dopo l’infortunio alla spalla: cambia la data del rientro!

Infortunio Gudmundsson, l’attaccante della Lazio sta recuperando dal problema alla spalla: progressi importanti, ma serviranno altre due settimane di lavoro

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a monitorare con attenzione le condizioni di Albert Gudmundsson, ancora alle prese con il percorso di recupero dopo il trauma alla spalla riportato circa un mese fa. Le ultime indicazioni sono incoraggianti, anche se lo staff medico biancoceleste non ha intenzione di accelerare i tempi per il ritorno dell’attaccante islandese.

Il giocatore ha ripreso gradualmente a lavorare sul campo, facendo registrare progressi significativi rispetto alle settimane precedenti. Per rivederlo a disposizione dell’allenatore, tuttavia, bisognerà attendere ancora.

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Gudmundsson, arrivano segnali positivi dal campo

Il percorso riabilitativo di Gudmundsson sta procedendo nella direzione auspicata. Dopo le prime settimane dedicate al recupero dal trauma, l’islandese è tornato a svolgere alcune attività sul terreno di gioco, un passaggio importante verso il completo reinserimento in gruppo.

Come spiegato dal medico sociale Pietro Monachino la situazione richiede ancora particolare cautela. Essendo trascorso soltanto un mese dall’infortunio, le prossime due settimane saranno fondamentali per valutare la risposta fisica del calciatore e stabilire quando potrà aumentare i carichi di lavoro.

Rientro Gudmundsson: nel mirino la partita contro il Lecce

La novità principale riguarda proprio le tempistiche del possibile ritorno. L’ipotesi di rivedere Gudmundsson a disposizione già per la trasferta contro il Napoli dell’8 novembre appare al momento poco realistica al momento. L’obiettivo si sposta quindi sulla sfida del 21 novembre contro il Lecce, appuntamento per il quale l’attaccante potrebbe tornare almeno nell’elenco dei convocati di Gattuso. Molto dipenderà dalla possibilità di riprendere gli allenamenti con il resto della squadra senza avvertire fastidi alla spalla.

L’islandese può diventare una risorsa importante per Gattuso

Il recupero di Albert Gudmundsson rappresenta un elemento importante anche per le prospettive offensive della Lazio. Il tecnico biancoceleste ha ottenuto risposte positive dai giocatori impiegati durante l’assenza dell’islandese, ma poter contare nuovamente su un elemento con le sue caratteristiche permetterebbe di ampliare le alternative a disposizione.

La parola d’ordine resta dunque prudenza. Lo staff sanitario continuerà a seguire quotidianamente Gudmundsson, valutando i progressi e programmando il graduale aumento dell’intensità degli allenamenti. L’obiettivo è evitare ricadute e restituire a Gattuso un calciatore nelle migliori condizioni possibili, senza forzare il recupero per anticipare il ritorno in campo.

La sfida contro il Lecce rappresenta quindi il primo appuntamento utile individuato per una possibile convocazione. Prima, però, l’islandese dovrà completare il lavoro individuale e dimostrare di poter sostenere nuovamente i ritmi delle sedute collettive.