Adani stregato dai tifosi della Lazio: «Incredibili nella trasferta di Reggio Emilia! Solo il calcio fa queste cose»

Lele Adani esalta la passione dei tifosi della Lazio dopo la trasferta contro il Sassuolo: l’ex difensore colpito dal sostegno dei biancocelesti e dai cori per Gattuso

La passione dei tifosi della Lazio continua a conquistare consensi anche al di fuori dell’ambiente biancoceleste. La straordinaria partecipazione dei sostenitori capitolini alla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, terminata con il successo per 6-2 della squadra di Gennaro Gattuso, non è passata inosservata. Tra coloro che hanno voluto sottolineare quanto accaduto al Mapei Stadium c’è anche Lele Adani.

L’ex difensore, nel corso dell’ultima puntata di Viva el Futbol, ha espresso tutta la propria ammirazione per il comportamento del popolo laziale, protagonista di un’autentica mobilitazione nonostante la protesta che continua a caratterizzare le partite casalinghe allo stadio Olimpico.

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Adani impressionato dai tifosi della Lazio

Durante la trasmissione, Adani si è soffermato soprattutto sul contrasto tra la scelta dei sostenitori biancocelesti di non frequentare l’Olimpico e la loro presenza massiccia nelle trasferte. Una situazione particolare, che l’ex calciatore ha raccontato con stupore, evidenziando anche il rapporto costruito tra la tifoseria e Gattuso, destinatario di cori e applausi durante la partita.

«Quanto è forte la cosa degli 11-12 mila tifosi della Lazio a Reggio Emilia. Non vanno in casa ma vanno fuori, aspetta, e i cori per Gattuso che saluta come se fosse in casa. Incredibile. Cioè, solo il calcio fa queste cose qua».

L’esodo della Lazio: diecimila tifosi al Mapei Stadium

La trasferta contro il Sassuolo, disputata martedì 27 ottobre, ha rappresentato uno dei momenti più significativi di questo avvio di stagione per il pubblico laziale. Circa 10.000 tifosi biancocelesti hanno raggiunto Reggio Emilia per accompagnare la squadra, trasformando il Mapei Stadium in un ambiente particolarmente favorevole agli uomini di Gattuso!

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Un dato che rende ancora più evidente il particolare momento vissuto dalla tifoseria. Da una parte prosegue la contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito, dall’altra rimane fortissimo il sostegno alla squadra, protagonista di un inizio di campionato al di sopra delle aspettative.

A colpire particolarmente Adani è stata anche la reazione di Gennaro Gattuso ai cori provenienti dagli spalti. Nel finale della sfida contro il Sassuolo, con la Lazio ormai saldamente in vantaggio, i sostenitori biancocelesti hanno dedicato un coro al proprio allenatore. Il tecnico si è girato verso il pubblico per ringraziare con un applauso, dando vita a una scena particolarmente significativa.

Un episodio che testimonia il rapporto costruito dall’allenatore con l’ambiente laziale e che assume un significato particolare alla luce delle tensioni tra la tifoseria e la proprietà.