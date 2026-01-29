Przyborek Lazio, affare definitivo! In programma le visite mediche

Przyborek Lazio, sono state rese note le cifre dell’operazione per il trequartista: oggi visite mediche in programma

La Lazio accelera sul mercato e piazza un colpo di prospettiva che profuma di talento cristallino. Dopo una trattativa serrata, il club biancoceleste ha chiuso l’accordo per assicurarsi le prestazioni di Adrian Przyborek, giovanissimo trequartista polacco considerato uno dei profili più interessanti del calcio europeo.

Blitz per Przyborek: cifre e dettagli dell’affare

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’intesa con il Pogon Stettino è stata raggiunta sulla base di una parte fissa da 4,5 milioni di euro, a cui si aggiungeranno circa 1,5 milioni di bonus. Il club polacco ha inoltre preteso e ottenuto una clausola sulla futura rivendita del 20%, segno del grande valore che attribuiscono al ragazzo. Per Przyborek è pronto un contratto quinquennale da circa 1 milione di euro a stagione più bonus, blindandolo di fatto fino al 2031.

Visite mediche a Roma per il talento Przyborek

Il giocatore è atteso già nella giornata di oggi nella Capitale per sottoporsi alle consuete visite mediche presso la clinica di riferimento del club. Una volta ottenuta l’idoneità, Adrian Przyborek si recherà a Formello per la firma sul contratto e per conoscere i nuovi compagni. Nonostante l’entusiasmo, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, i tempi tecnici non permetteranno al polacco di essere a disposizione per la sfida di domani sera contro il Genoa allo Stadio Olimpico.

Chi è Adrian Przyborek, il nuovo volto biancoceleste

Classe 2007, Adrian Przyborek è un trequartista moderno dotato di una tecnica sopraffina e di una visione di gioco fuori dal comune per la sua età. In patria viene descritto come un calciatore capace di strappi improvvisi e assist millimetrici, doti che gli hanno permesso di debuttare giovanissimo nel massimo campionato polacco. Con questo innesto, la Lazio conferma la propria linea verde, scommettendo su un calciatore che ha già attirato l’attenzione di numerosi osservatori internazionali e che ora cercherà la consacrazione in Serie A.

