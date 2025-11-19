 Noslin Lazio, De Grandis fa il punto: «Farei giocare Noslin dall'inizio domenica. Il “problema” è che a Sarri non piace. Ha questa media voto e...»
Noslin Lazio, De Grandis fa il punto: «Farei giocare Noslin dall'inizio domenica. Il “problema” è che a Sarri non piace. Ha questa media voto e...»

In attesa della sfida tra Lazio e Lecce, il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, soffermandosi sulle possibili scelte di Maurizio Sarri in vista del confronto con i salentini e su altri temi legati ai biancocelesti.

PAROLE «Lo scorso anno con il Lecce hai perso la possibilità di andare in Europa, e quella è stata la goccia finale che ha portato al mercato bloccato. Farei giocare Noslin dall’inizio domenica. Non penso che Noslin sia un fenomeno ma credo che tutti meritino una chance, lui entra sempre con tanta voglia e impegno. Il “problema” è che a Sarri non piace Noslin e questo mi dispiace, tra l’altro Noslin ha una media voto di 6,25 a partita quindi non gioca male i pochi minuti che ha a disposizione.

Vorrei tanto rivedere il Tavares dello scorso anno, ma quello che abbiamo visto nell’ultimo anno ha troppi problemi difensivi, per me difende anche peggio di Lazzari».

