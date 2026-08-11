Noslin raggiante: «Mi sento più forte! Grato a Dio per i progressi» – FOTO

Tijjani Noslin è già raggiante: il bilancio estivo sui social e l’abbraccio virtuale dei compagni

La fase di preparazione estiva della Lazio è ufficialmente giunta alla conclusione, lasciando spazio alle riflessioni finali e alla tensione positiva tipica della vigilia degli impegni ufficiali. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli, poiché il 16 agosto la squadra scenderà sul campo per affrontare il Mantova in occasione dei trentaduesimi di finale della competizione tricolore, con l’obiettivo dichiarato di inaugurare la nuova stagione calcistica al meglio e conquistare il passaggio del turno davanti ai propri sostenitori.

Ultimissime Lazio LIVE: Zaccagni torna ad essere il leader? Le novità sul Flaminio

La preparazione della Lazio e il messaggio social di Tijjani Noslin

Tra i protagonisti più attesi di questo avvio di stagione c’è senza dubbio l’attaccante Tijjani Noslin, apparso particolarmente concentrato e carico in vista del primo impegno ufficiale. Come evidenziato dai post condivisi dal giocatore sul proprio profilo Instagram ufficiale, l’attaccante olandese ha pubblicato una serie di scatti significativi dal ritiro, accompagnandoli con immagini che testimoniano la preparazione atletica e psicologica affrontata per farsi trovare pronto alle richieste dello staff tecnico.

Le ambizioni della Lazio e l’attesa per la sfida contro il Mantova

L’atmosfera all’interno dello spogliatoio della Lazio riflette la massima concentrazione in vista del debutto ufficiale dell’annata sportiva. La sfida casalinga contro il Mantova rappresenta un test probante e insidioso, ma il gruppo guidato dalla dirigenza e dai giocatori vuole partire con il piede giusto per alimentare l’entusiasmo della piazza e iniziare a raccogliere certezze importanti.