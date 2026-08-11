Lazio, addio anticipato a Polymarket. Firmata la risoluzione del rapporto di sponsorizzazione

Lazio, divorzio ufficiale da Polymarket: vi è la risoluzione del contratto. La nota della società biancoceleste

Cambia lo scenario legato agli sponsor della Lazio. Il club biancoceleste ha ufficializzato la conclusione del rapporto con Polymarket, comunicando la risoluzione del contratto attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. La decisione arriva dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni emanate dalle Autorità, che hanno portato la società a interrompere la collaborazione. La Lazio ha quindi scelto di adeguarsi al nuovo quadro normativo, chiudendo l’accordo commerciale precedentemente siglato con la piattaforma. Vi riportiamo di seguito il comunicato:

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NOTA – «S.S. Lazio e Polymarket, alla luce delle nuove disposizioni delle Autorità competenti, definiscono consensualmente la risoluzione del rapporto di sponsorizzazione

La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto con Polymarket un accordo di risoluzione consensuale del contratto di sponsorizzazione sottoscritto tra le parti.

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L’intesa è stata definita in uno spirito di reciproca collaborazione e consente di concludere anticipatamente il rapporto attraverso una soluzione condivisa, nel rispetto degli interessi di entrambe le parti, alla luce delle nuove disposizioni adottate dalle Autorità competenti che hanno inciso sul quadro regolamentare di riferimento.

Nell’ambito dell’accordo transattivo, Polymarket corrisponderà alla S.S. Lazio l’intero importo previsto dal contratto per la stagione sportiva 2026/2027.

Pur con la conclusione del rapporto contrattuale, le parti confermano di aver mantenuto reciproci rapporti di stima e collaborazione e intendono proseguire il dialogo istituzionale. Qualora il quadro regolamentare dovesse nuovamente consentirlo, S.S. Lazio e Polymarket valuteranno con favore la possibilità di avviare una nuova partnership».