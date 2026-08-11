News
Lazio, addio anticipato a Polymarket. Firmata la risoluzione del rapporto di sponsorizzazione
Lazio, divorzio ufficiale da Polymarket: vi è la risoluzione del contratto. La nota della società biancoceleste
Cambia lo scenario legato agli sponsor della Lazio. Il club biancoceleste ha ufficializzato la conclusione del rapporto con Polymarket, comunicando la risoluzione del contratto attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. La decisione arriva dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni emanate dalle Autorità, che hanno portato la società a interrompere la collaborazione. La Lazio ha quindi scelto di adeguarsi al nuovo quadro normativo, chiudendo l’accordo commerciale precedentemente siglato con la piattaforma. Vi riportiamo di seguito il comunicato:
Ultimissime Lazio LIVE: Zaccagni torna ad essere il leader? Le novità sul Flaminio
NOTA – «S.S. Lazio e Polymarket, alla luce delle nuove disposizioni delle Autorità competenti, definiscono consensualmente la risoluzione del rapporto di sponsorizzazione
La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto con Polymarket un accordo di risoluzione consensuale del contratto di sponsorizzazione sottoscritto tra le parti.
L’intesa è stata definita in uno spirito di reciproca collaborazione e consente di concludere anticipatamente il rapporto attraverso una soluzione condivisa, nel rispetto degli interessi di entrambe le parti, alla luce delle nuove disposizioni adottate dalle Autorità competenti che hanno inciso sul quadro regolamentare di riferimento.
Nell’ambito dell’accordo transattivo, Polymarket corrisponderà alla S.S. Lazio l’intero importo previsto dal contratto per la stagione sportiva 2026/2027.
Pur con la conclusione del rapporto contrattuale, le parti confermano di aver mantenuto reciproci rapporti di stima e collaborazione e intendono proseguire il dialogo istituzionale. Qualora il quadro regolamentare dovesse nuovamente consentirlo, S.S. Lazio e Polymarket valuteranno con favore la possibilità di avviare una nuova partnership».
News
Lazio, addio anticipato a Polymarket. Firmata la risoluzione del rapporto di sponsorizzazione
Lazio, divorzio ufficiale da Polymarket: vi è la risoluzione del contratto. La nota della società biancoceleste Cambia lo scenario legato...
Stadio Flaminio, c’è il sì della Soprintendenza! La Lazio accoglie con gioia: il comunicato
Stadio Flaminio, arriva il parere favorevole da parte della Soprintendenza! La soddisfazione della Lazio Il progetto dello Stadio Flaminio entra...
Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026 LIVE: i trasferimenti in entrata e in uscita
Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026: acquisti e cessioni dei blucerchiati in questa finestra di trattative. Il riassunto Acquisti e cessioni...