Calciomercato
Noslin verso la cessione, Bologna e Monaco pensano all’attaccante della Lazio
Tijjani Noslin potrebbe lasciare la Lazio nella sessione estiva di calciomercato! Diverse squadre pensano all’ex giocatore dell’Hellas Verona: le ultime
Tijjani Noslin è stato il protagonista dell’attacco della Lazio nella stagione appena conclusa, con 5 reti siglate che lo rendono il miglior marcatore della squadra. Il classe ’99 l’estate scorsa Noslin era vicino al trasferimento al PSV Eindhoven, mentre nei mesi successivi si sono aggiunti anche Monaco, Bologna e Ajax tra i club interessati al giocatore.
Nonostante l’ottima stagione, il calciatore non è considerato incedibile dalla dirigenza biancoceleste. Secondo quanto riportato da Il Tempo, la Lazio è pronta a valutare offerte concrete per il giocatore olandese, con l’obiettivo di monetizzare e allo stesso tempo pianificare eventuali rinforzi mirati nel reparto offensivo.
Lazio e Noslin: cessione e strategie per l’attacco
Una cessione di Noslin garantirebbe un introito significativo alla Lazio, che potrebbe essere reinvestito per portare nuovi innesti capaci di completare il reparto offensivo e aumentare la competitività della squadra.
Al momento, però, non sono state recapitate offerte ufficiali a Formello, e la situazione resta sotto stretto monitoraggio da parte della società. La dirigenza biancoceleste vuole valutare attentamente ogni possibilità, bilanciando il rendimento in campo del giocatore con le opportunità di mercato che possano rafforzare il progetto di Gattuso per la stagione 2026/2027.
In prospettiva, Tijjani Noslin potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato estivo, con la Lazio pronta a valutare la cessione al miglior offerente, mantenendo però un occhio attento al futuro della squadra e alla costruzione di un attacco competitivo e versatile.
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