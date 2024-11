Noslin bocciato in Lazio Cagliari: «Non ingrana. Gira a vuoto»

Noslin è stato senza dubbio una delle note negative di Lazio Cagliari. Questi i voti dei principali quotidiani per l’ex Hellas Verona

Il peggiore in campo è stato senza troppi dubbi Noslin, apparso fuori dal contesto in campo e sostituito al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco come già accaduto a Como. Tra le pagelle di Lazio–Cagliari dei principali quotidiani, l’ex Hellas Verona è stato il più criticato:

CORRIERE DELLO SPORT VOTO 5 – «Non ingrana. Ammonito per un pestone su Zappa, esce all’intervallo»

IL MESSAGGERO VOTO 5 – «Compare all’improvviso al 25’ pt e si becca subito un giallo per un pestone così evidente che le sue proteste non sono comprensibili. Fuori partita, nel senso che in campo non è mai entrato»

GAZZETTA DELLO SPORT VOTO 5 – «Non trova la giusta posizione»