Noslin rivela chi è il suo miglior allenatore: «Nel terzo anno al Fortuna Sittard è andato tutto bene perché è arrivato Buijs»

Noslin racconta l’esperienza al Fortuna Sittard con Danny Buijs, sottolineando fiducia, crescita personale e il modulo di gioco che ha permesso a tutta

Tijjani Noslin ha parlato del suo passato in Olanda, quando giocava al Fortuna Sittard, ricordando l’importanza di Danny Buijs nel suo percorso di crescita. L’olandese ha spiegato come l’allenatore abbia saputo valorizzare i suoi punti di forza, dargli fiducia fin dall’inizio e guidarlo nello sviluppo tecnico e tattico.

L’attaccante della Lazio evidenzia come un modulo flessibile abbia permesso alla squadra di esprimersi al meglio, e quanto questo periodo abbia inciso sulla sua maturazione come calciatore professionista.

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Le parole di Noslin sulle sue esperienze

ARRIVO DI BUJIS – «Nel mio terzo anno al Fortuna Sittard è andato tutto bene proprio perché è arrivato Danny Buijs».

MIGLIOR ALLENATORE – «Per me lui è il miglior allenatore che abbia avuto finora. Fin dal primo momento ha avuto tantissima fiducia in me».

CRESCITA PERSONALE – «Mi ha aiutato sin dall’inizio a fare diversi passi in avanti, si sedeva sempre al tavolo con me e mi diceva in cosa dovevo migliorare valorizzando così i miei punti di forza».

MODULO DI GIOCO – «Giocavamo anche con un modulo particolare, una sorta di 5-3-2 o 4-3-3 con un’ala sinistra mobile che permetteva a tutti di esprimersi al meglio».

RISULTATI – «Alla fine ha funzionato alla grande, sia per me che per la squadra».