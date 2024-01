Non solo Udinese-Lazio, è già derby: le scelte di Sarri in previsione della sfida di Coppa Italia

Lazio, non solo Udinese: Sarri ha già le idee chiare. Le ultime anche in previsione del derby di Coppa Italia

Con un calendario così fitto, organizzarsi le rotazioni può essere una mossa vincenta. O almeno questo sembra pensarlo Sarri. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, le scelte in vista della partita con l’Udinese e con la Roma sarebbe già fatte.

Ecco quindi che se Gila, Rovella, Kamada e Isaksen sembrano essere in pole position per la trasferta in Friuli, lo stesso non sembra essere per il derby. In vista della partita con la Roma le gerarchie in casa Lazio potrebbero cambiare, ma al momento al loro posto sarebbero già pronti Romagnoli, Cataldi, Vecino e Felipe Anderson.