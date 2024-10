Nigeria, dirottato aereo di Dele-Bashiru e compagni: la rabbia dei calciatori: «Non giochiamo»

Disavventura per la Nigeria, dirottato l’aereo che doveva portare Dele-Bashiru e compagni per problemi ai passaporti

Disavventura per la Nigeria. L’areo che doveva portare il calciatore della Lazio, Dele-Bashiru e compagni (tra cui Okoye e Lookman di Serie A) è stato dirottato su Al Abraq, a 200 chilometri da dove sarebbe dovuto atterrare a causa.

Come riportano i media locali di alcuni problemi con i passaporti di alcuni giocatori e anche logistici, con l’arrivo delle nazionali di Sud Sudan (che gioca in Libia le partite domestiche) e Ghana. La squadra è rimasta così bloccata in aeroporto per 14 ore, scatenando l’ira dei calciatori..

Queste le parole del capitano Troost-Ekong: «In queste condizioni non abbiamo intenzione di giocare. Quando abbiamo iniziato la discesa, ci hanno dirottato su un altro aeroporto: è stata una decisione delle autorità locali»