Nicolò Caruso: «Spalletti? Bisogna dargli merito per quello che sta facendo e per come si è rialzato dopo una brutta figura dell’Italia all’Europeo»

Nicolò Caruso, giornalista di ModenaSportiva, ha parlato in esclusiva ai microfoni di SampNews24: ecco le sue parole

Infine, una domanda sulla Nazionale: come giudichi il lavoro svolto da Spalletti negli ultimi mesi?

«Spalletti ha registrato alcune idee tattiche che i giocatori non avevano recepito durante l’Europeo. Ha inserito giocatori nuovi, e secondo me sta facendo un ottimo lavoro, come testimoniano le prestazioni che lo stanno premiando, anche con una rosa che sulla carta non ha veri e propri fenomeni. Bisogna dargli merito per quello che sta facendo e per come si è rialzato dopo una brutta figura dell’Italia all’Europeo, e sono fiducioso di quello che sarà il futuro di questa Nazionale.»

