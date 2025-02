Nicolò Caruso a Sampnews24: «Italia Germania test chiave per gli Azzurri, capiremo a che punto è la crescita della squadra»

Le parole di Nicolò Caruso in esclusiva a Sampnews24: «Italia-Germania test cruciale per capire la crescita degli Azzurri»

Nicolò Caruso, giornalista di ModenaSportiva, ha parlato ai microrfoni di SampNews24. Di seguito un estratto delle sue parole, in particolare su Italia Germania, prossimo impegno di Nations League.

Passando alla Serie A, nelle ultime settimane le prime della classe stanno iniziando a frenare rispetto ai mesi scorsi: come si sta indirizzando questa lotta Scudetto?

«L’Inter la vedo in grande difficoltà, anche se la vittoria contro la Fiorentina ha mascherato il momento negativo che sta passando questa squadra. È poco cinica in diversi momenti della gara, forse non ha quella fame dello scorso anno e lo si sta vedendo con i risultati in campo: dati alla mano sono due le sconfitte nelle ultime tre partite, e questo è un ruolino di marcia che non è da grande squadra e da corazzata come ci ha fatto vedere nello scorso campionato. Inzaghi dovrà fare un lavoro mirato a livello mentale e cercare di ricaricare, in un certo senso, i suoi giocatori, perché ha bisogno di avere tutta la rosa al top per un rush finale davvero importante. Non dimentichiamo che è l’unica squadra italiana ancora in lotta su tutti i fronti. Il Napoli è al momento favorito, e poi bisogna sempre dare un occhio all’Atalanta: non si sa mai, fra i due litiganti il terzo gode.»

Un’ultima domanda sulla Nazionale: a marzo l’Italia affronterà la Germania in Nations League, una gara importante per i ragazzi di Spalletti. Può essere questo un primo test per valutare il cammino degli azzurri negli ultimi mesi?

«Sarà senz’altro una partita importante, sia per il valore dell’avversario sia per capire a che punto è la crescita di questa squadra. Vedremo se siamo pronti per le grandi sfide e per affrontare al meglio il prossimo Mondiale: giocare una buona partita contro la Germania sarà sicuramente importante in questo senso. Si potrà capire dove può arrivare questo gruppo, capendo quali sono le qualità che abbiamo.»

