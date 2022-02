Ventola: «Vi spiego perchè Sarri è più avanti di Mourinho»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nicola Ventola, ex attaccante e opinionista della Bobo Tv, ha spiegato le differenze tra Sarri e Mourinho: le sue parole

Nicola Ventola, intervenendo alla Bobo Tv, ha analizzato le principali differenze tra Sarri e Mourinho:

«Sarri si è trovato una squadra che ha cambiato poco gli uomini. Ha delle certezze come Immobile, Milinkovic e Luis Alberto. Per tutti i problemi che può avere è più avanti rispetto alla Roma che ha cambiato molti attaccanti e tanti giocatori importanti. Questa è la chiave per chi la Lazio è davanti ai giallorossi. Luis Alberto? Ha fatto un assist bellissimo contro la Fiorentina. Tutti si aspettavano che la passava da un’altra parte».