AIA, Nicchi: «Gli arbitri hanno dimostrato di essere pronti a ripartire»

Il presidente dell’AIA Nicchi si è espresso sulla ripartenza della Serie A e sulla determinazione della classe arbitrale

La Serie A è pronta a partire da questo pomeriggio dopo mesi interminabili di stop forzato. Insieme ai giocatori, anche la classe arbitrale ovviamente si è dovuta fermare.

Nicchi, presidente dell’AIA, ha espresso la determinazione della categoria. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: «I direttori di gara hanno già dimostrato di essere pronti. In questi mesi sono stati irreprensibili: si sono preparati, hanno lavorato secondo i piani personalizzati di allenamento, con i metodi consentiti. Quando dall’ipotesi si è arrivati alla certezza di riprendere si sono fatti trovare pronti, sani. Hanno accettato i controlli sanitari, il raduno, la preparazione e le tempistiche. E ora sono carichi, vogliosi di essere i protagonisti in senso positivo di una ripartenza che dopo tante vicissitudini porti tutti ad amare sempre più il calcio, che come si è visto è mancato a tutti».