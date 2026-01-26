Connect with us

Ngonge Lazio, asse caldo con il Torino? Presunto scambio con Noslin: le ultime

Ngonge Lazio, si intavolerà una trattativa con i granata? Aleggia l’ipotesi di uno scambio con l’attaccante Tijjani Noslin, ma non solo! Cosa filtra

In casa Lazio il mercato non smette di sorprendere e ne avremo ancora fino alla chiusura definitiva, la quale avverrà a breve! Stando a quanto riportato dall’esperto giornalista Nicolò Schira su X, vi sono due strade per Cyril Ngonge (militante al Torino). La prima è relativa a un possibile scambio in prestito con Tijjani Noslin tra biancocelesti e granata. La seconda apre totalmente a un altro scenario, ovvero il Porto, compagine che ha mostrato interesse per il belga. Al momento, il ragazzo preferisce stare in Italia, malgrado l’offerta avanzata dai portoghesi sia alquanto intrigante!

