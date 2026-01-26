Calciomercato Lazio, sirene inglesi incessanti per Dele-Bashiru! La cifra sul tavolo

Calciomercato Lazio, due compagini della Premier League non mollano Dele-Bashiru! La cifra richiesta dai capitolini per aprire alla cessione: le ultime

Il calciomercato Lazio si intensifica e le ultime notizie portano a un possibile addio. Secondo quanto riportato dal portale inglese sunderlandecho.com, i capitolini sarebbero disposti a valutare una seconda uscita. Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano, è finito nel mirino di due club di Premier League: il Sunderland e il Nottingham Forest, oltre al già noto interesse del Trabzonspor.

Lazio, Dele-Bashiru nel mirino di Premier e Turchia

Il ragazzo è considerato un profilo interessante per le sue caratteristiche fisiche e dinamiche. Il giocatore ha già esperienza nel calcio britannico, avendo trascorso il periodo della sua crescita calcistica tra Manchester City e West Brom. Le sue qualità, in particolare la forza fisica e la capacità di recuperare palla, lo rendono appetibile per squadre alla ricerca di un centrocampista dinamico. Ora, dopo aver militato alla Lazio, Dele-Bashiru è pronto per una nuova sfida in Inghilterra o in Turchia.

Lazio, la cifra richiesta per Dele-Bashiru

Per cedere Dele-Bashiru, la Lazio ha fissato una cifra che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Si tratta di una somma che potrebbe sembrare alta per il Trabzonspor, ma decisamente più accessibile per i club della Premier, che potrebbero trovare più facile soddisfare le richieste economiche del club capitolino. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma la possibilità di un trasferimento sembra ora concreta, con il centrocampista che potrebbe tornare a giocare nel campionato che lo ha visto crescere!

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, anche la Fiorentina sulle tracce di Diogo Leite! Gli aggiornamenti