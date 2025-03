Nesta: «Zeman mi ha cambiato la vita. E' stato lui a...»

L’ex difensore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quello che è stato il suo passato in biancoceleste

Nel corso della puntata Fenomeni, andata in onda su Amazon Prime Video, l’ex difensore della Lazio Alessandro Nesta ha rivelato diversi aneddoti.

LE PAROLE – Io giocavo attaccante, non arrivavo mai. In Primavera Caso mi ha messo terzino, che era uno scempio perché volevo crossare ma vedevo il fondo e non arrivavo mai. Poi arriva Zeman che mi dice: ‘Tu fai il centrale’. Mi ha cambiato la vita. In partitella Gascoigne veniva carico, io ero ragazzino, avevo 16 anni. Nella gabbia, dove la palla non esce mai, mi aveva dato due ‘legnate’ e mi aveva fatto volare.