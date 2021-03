Nesta saluta Frosinone: «Un gruppo di ragazzi fantastici» FOTO

Alessandro Nesta è stato esonerato dal Frosinone. L’allenatore ha però voluto fare i suoi saluti attraverso i canali social

Alessandro Nesta è stato esonerato dal Frosinone. La notizia era già nell’aria, ma è stata confermata e ufficializzata nel pomeriggio della giornata odierna. Fatale per il tecnico è stata la pesante sconfitta contro il Lecce.

L’allenatore ha comunque voluto fare un ultimo saluto a una piazza a cui ha dato tanto è che gli ha dato tanto. Il tutto è arrivato attraverso i suoi canali social. Queste le sue parole: «Saluto una Società e una tifoseria straordinarie. Frosinone mi ha accolto fin dal primo momento. Ho potuto sentire il calore delle persone e il forte attaccamento verso questo Club, ricco di entusiasmo e passione. Ci tengo a ringraziare il Presidente Stirpe per avermi dato l’opportunità di allenare un gruppo di ragazzi fantastici, che hanno dato sempre tutto. Un’esperienza intensa che porterò sempre con me. Da oggi avrete di sicuro un tifoso in più. Grazie a tutti».