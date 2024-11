Nesta, prima da ex contro la “sua” Lazio. Il retroscena: lunedì era all’Olimpico in incognito. Rivelazione sull’ex capitano

Nesta, oggi la prima da ex contro la “sua” Lazio. Rivelazione sul tecnico del Monza: lunedì era stato avvistato all’Olimpico. Le ultime

Sfida di cuore per Alessandro Nesta, che oggi con il suo Monza ritroverà per la prima volta da avversario come allenatore la Lazio, per lui amore di una vita intera. Il Corriere dello Sport svela un retroscena sull’ex capitano biancoceleste.

Si dice che lunedì fosse infatti all’Olimpico, in compagnia di uno dei figli e di Beppe Favalli, così da osservare da vicino la squadra di Baroni. In pochi l’avrebbero riconosciuto e gli avrebbero chiesto una foto. Una mossa, la sua, per visionare pregi e difetti del suo prossimo avversario.