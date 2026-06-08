Nesta è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Avellino: l’ex bandiera della Lazio riparte ancora dalla Serie B

Nesta inizia un nuovo progetto tecnico! Pronto un contratto biennale all’Avellino per l’ex difensore della Lazio! Le ultime

Ora è anche ufficiale: Alessandro Nesta è il nuovo allenatore dell’Avellino per la stagione 2026/2027. L’ex difensore di Milan e Lazio, fermo da un anno dopo l’esperienza al Monza, ha firmato un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028.

Come comunicato dal club campano, domani arriverà in città e mercoledì mattina è prevista la conferenza stampa di presentazione a stampa e tifosi. Il tecnico romano raccoglie l’eredità di Davide Ballardini, che ha lasciato il club dopo aver centrato la salvezza e il piazzamento playoff nella scorsa stagione di Serie B.

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Lo staff tecnico al fianco del nuovo allenatore irpino

Lo staff tecnico che affiancherà l’ex bandiera della Lazio è stato già definito. Il viceallenatore sarà Lorenzo Rubinacci, mentre i collaboratori tecnici saranno Massimo Lo Monaco e Vincenzo Varrica. Il preparatore atletico sarà Luca Morellini, l’allenatore dei portieri Raffaele Clemente, e il match analyst Federico Soldano.

L’organizzazione dello staff punta a garantire continuità e supporto completo al nuovo tecnico, con l’obiettivo di consolidare la posizione dei biancoverdi in Serie B e impostare un progetto di crescita duraturo per i biancoverdi.

Nesta ed il percorso e l’esperienza del nuovo tecnico

Nesta, nato a Roma il 19 marzo 1976, ha iniziato la carriera da allenatore negli Stati Uniti, guidando un club di Miami per tre stagioni sportive. Il ritorno in Italia lo ha visto in Serie B con Perugia, Frosinone e Reggiana, prima di approdare in Serie A con il Monza. Complessivamente, il tecnico romano conta 192 panchine tra Serie A, Serie B, Coppa Italia e playoff. La scelta del club campano punta sulla sua esperienza e capacità di costruire un gruppo competitivo, unendo leadership, tattica e valorizzazione dei giovani all’interno della rosa biancoverde.

Con l’arrivo di Alessandro Nesta, l’Avellino avvia ufficialmente un nuovo ciclo tecnico, con l’obiettivo di consolidare la squadra in Serie B e creare un progetto sostenibile nel medio periodo. La società biancoverde punta sul carisma dell’ex difensore per motivare la squadra e i tifosi, dando inizio a una nuova era nel club campano.