Nesta alla Lazio: «Grazie per l’ospitalità e in bocca al lupo!» FOTO

Nesta ha ringraziato la Lazio, per la giornata trascorsa a Formello. Su Instagram, il messaggio dell’ex Capitano

Nesta a scuola di Sarri, Ieri l’ex Capitano della Lazio ha fatto ritorno a Formello, per studiare i segreti del Comandante. Una gradita sorpresa che ha fatto sognare ogni tifoso.

All’indomani della giornata trascorsa coi colori biancocelesti, l’ex difensore ha lanciato un messaggio per la società biancoceleste: «Grazie per l’ospitalità e in bocca al lupo Mister».