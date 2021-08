Nesta a Formello, ieri la visita del difensore: ecco il motivo

Alessandro Nesta è stato ieri ospite a Formello. L’allenatore ha studiato i segreti di mister Sarri, in attesa di una nuova avventura

Un ospite più che gradito a Formello. Ieri, Alessandro Nesta si è rivisto al quartier generale biancoceleste: un tuffo nel passato che ha fatto sognare ogni tifoso. Lo scatto con Sarri, poi, è diventato subito virale: tanti i commenti di apprezzamento e tante le persone che vorrebbero rivedere Sandro con l’Aquila sul petto, indipendentemente dal ruolo.

Come ha svelato Il Tempo, però, l’ex Capitano è tornato per ‘studiare’. Prima ospite del Parma, poi del Milan, Nesta ha fatto tappa a Roma per carpire i segreti del mister: attualmente senza squadra, l’allenatore sta perfezionando il suo metodo di gioco, preparandosi per una nuova avventura.