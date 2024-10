Nazionali, quattro giocatori della Lazio in campo oggi: il programma

Nazionali, la sosta volge al termine. Oggi scendono in campo quattro calciatori della Lazio cone le rispettive selezioni

La sosta per le Nazionali sta volgendo al termine, sono rimasti gli ultimi impegni per i calciatori convocati. Oggi scenderanno in campo ben quattro calciatori della Lazio: Isaksen, Dele-Bashiru, Dia e Tchaouna. Poi torneranno a lavorare con Baroni per preparare la sfida alla Juventus.

Questo il programma gare: