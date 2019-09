Nazionali, bene il Montenegro di Marusic, vittoria anche per il Brasile di Luiz Felipe. Esordio Correa

Nazionali, ecco come sono andati i biancocelesti impegnati nei match di ieri

Stop al campionato, è tempo di Nazionali. Ieri è scesa in campo l’Italia di Mancini battendo, seppur in una gara complicata, l’Armenia per 3-1. Solo panchina per Ciro Immobile e Francesco Acerbi. Chi invece è sceso in campo da titolare è Marusic in campo per 55 minuti nel match contro l’Ungheria vinto dal Montenegro per 2-1 in rimonta.

Buone prestazioni anche per il Tucu e Luiz Felipe. L’argentino alla sua prima apparizione con la magia della nazionale ha disputato un buon match per 57 minuti nella gara che è terminata a reti inviolate contro il Cile. Solo uno scampolo di match per Luiz Felipe nella selezione Olimpica del Brasile Under 23. Il biancoceleste è entrato al 78esimo minuto partecipando alla vittoria della sua compagine sulla Colombia.