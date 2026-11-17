Nazionali Lazio, sessantaquattro minuti per Fisayo Dele-Bashiru in Tanzania Nigeria: il match è terminato 0-0. Il centrocampista è atteso dal rientro a Formello

La pausa per le nazionali regala indicazioni preziose a Formello in vista della ripresa della Serie A. Tra i protagonisti impegnati con le rispettive selezioni spicca Fisayo Dele-Bashiru, sceso in campo da titolare con la maglia della Nigeria nella gara valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa.

La sfida contro la Tanzania si è chiusa a reti inviolate sullo 0-0, un risultato che frena parzialmente la marcia delle Super Aquile ma che non compromette affatto il loro cammino nel Gruppo L, dove il secondo posto alle spalle delle dirette concorrenti resta ampiamente al sicuro.

Per il centrocampista della Lazio, al di là del pareggio maturato sul campo, l’aspetto più rilevante riguarda la tenuta fisica e il minutaggio accumulato in una gara ufficiale ad alta intensità.

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La prova di Dele-Bashiru

Il commissario tecnico nigeriano ha scelto di affidarsi dal primo minuto alle qualità dinamiche e all’inserimento di Dele-Bashiru, schierandolo nell’undici iniziale contro una Tanzania molto chiusa e attenta a non concedere spazi. Il mediano biancoceleste ha disputato oltre un’ora di gioco, restando sul terreno verde fino al 64′, momento in cui lo staff tecnico ha deciso di richiamarlo in panchina per inserire forze fresche con l’ingresso di Alex Iwobi.

Questi sessantaquattro minuti nelle gambe rappresentano un vero e proprio toccasana per la Lazio, che potrà riabbracciare un calciatore già in ritmo partita e pronto a mettersi immediatamente a disposizione per preparare il prossimo impegno di campionato.

Verso la sfida con il Lecce: i piani della Lazio dopo la sosta

Archiviato l’impegno africano, l’attenzione del giocatore si sposta ora interamente sul club capitolino. La Lazio è attesa infatti dal delicato confronto di campionato contro il Lecce, una partita da non sbagliare per dare continuità al proprio percorso in Serie A. Avere a disposizione un elemento fisicamente straripante come Dele-Bashiru offre soluzioni tattiche fondamentali per scardinare le difese avversarie e garantire fisicità in mezzo al campo.